اندلع حريق هائل في مجمع صناعي بمنطقة إيناغول في مدينة بورصة شمال غربي تركيا، وانتشر إلى المرافق المحيطة.

واجتاح الحريق، الذي انتشر بفعل الرياح، قرابة 10 مصانع تنتج منسوجات وغيرها من الصناعات.

وهرعت سيارات الإطفاء وأكثر من 100 رجل إطفاء إلى إيناغول والمناطق المحيطة بالحادث، كما شارك الطيران في عمليات إخماد الحريق.

وقال حاكم بورصة يعقوب جانبولات، إن عددا كبيرا من الفرق توجهت إلى المنطقة، واستمرت في العمل لإطفاء النيران.

وأضاف إن ألسنة اللهب تتزايد، لافتا إلى أنه في التقييم الأولي فإنه “لا يوجد أحد في المصانع في الوقت الحالي”، في إشارة إلى عدم الإفادة عن أي إصابة حتى الساعة.

المصدر: سبوتنيك