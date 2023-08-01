هنأ وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى الجيش اللبناني في عيده.

وقال المرتضى في بيان له الثلاثاء “بعض البطولات تأتي فرادى، أما بطولات الجيش اللبناني فهي جمع كثير، وخصوصا في هذه الأيام”، واكد على “بطولة الجهوزية الدائمة لصد الاعتداءات الإسرائيلية على الشريط الحدودي وبطولة مواجهة التحديات الأمنية الداخلية”.

ونوه المرتضى “ببطولة التصدي للحالة المعيشية الخانقة التي حلت بالوطن والمواطنين والجيش وسائر القوى الأمنية”، وتابع “بوركت زنودكم، وخبطة أقدامكم الهدارة على الأرض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام