اجتمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان النائب جورج بوشكيان مع نقباء أصحاب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف وبيروت ناصر سرور وطرابلس طارق المير وعدد من أعضاء النقابات.

وتم خلال اللقاء البحث في صناعة الخبز في لبنان التي تطوّرت، وتنوّعت وتحدّثت، وفتحت أمامها أسواق تصديرية، لما تتمتّع بمزايا في النوعية والجودة والنكهة والمواصفات.

وعرض الوفد بعض المطالب، فأكّد بوشكيان أن “العمل في الوزارة جار لخدمة القطاعات الصناعية على اختلافها، كما أنّه يعطي توجيهاته لتسهيل منح التراخيص والشهادات الصناعية للصناعيين”، وأشار الى “اتخاذ الادارة سلسلة اجراءات مسهّلة وسريعة تلبية للمطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام