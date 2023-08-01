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August 1 2023 - 17:10

بوشكيان استقبل “نقابات الأفران”: العمل جار لخدمة القطاعات الصناعية على اختلافها

منذ 1 ساعة 1 August، 2023
وزير الصناعة جورج بوشكيان
لبنان

اجتمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان النائب جورج بوشكيان مع نقباء أصحاب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف وبيروت ناصر سرور وطرابلس طارق المير وعدد من أعضاء النقابات.

وتم خلال اللقاء البحث في صناعة الخبز في لبنان التي تطوّرت، وتنوّعت وتحدّثت، وفتحت أمامها أسواق تصديرية، لما تتمتّع بمزايا في النوعية والجودة والنكهة والمواصفات.

وعرض الوفد بعض المطالب، فأكّد بوشكيان أن “العمل في الوزارة جار لخدمة القطاعات الصناعية على اختلافها، كما أنّه يعطي توجيهاته لتسهيل منح التراخيص والشهادات الصناعية للصناعيين”، وأشار الى “اتخاذ الادارة سلسلة اجراءات مسهّلة وسريعة تلبية للمطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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