كمال الخير هنأ الجيش اللبناني بعيده: حامي الوطن بمعاركه الى جانب المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2023 - 20:16

كمال الخير هنأ الجيش اللبناني بعيده: حامي الوطن بمعاركه الى جانب المقاومة

منذ 2 ساعة 31 July، 2023
كمال الخير
لبنان

هنأ رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير في بيان الاثنين “الجيش اللبناني قيادة وضباطا وعناصر ومديرية المخابرات في الجيش بمناسبة عيده الـ ٧٨”.

وقال الخير “الجيش الوطني اللبناني أثبت بأنه الدرع الحامي للوطن من خلال معاركه البطولية التي خاضها جنبا الى جنب مع المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني في الجنوب والقوى الإرهابية في الشرق التي عملت على ضرب السلم الأهلي والاستقرار في وطننا فكان لها الجيش والمقاومة بالمرصاد”، وتابع “كما أثبتت مؤسسة الجيش الوطني انها متماسكة وبعيدة عن المحسوبيات والفساد والطائفية والمذهبية”.

ويصادف الاول من شهر آب/اغسطس العيد السنوي للجيش اللبناني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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