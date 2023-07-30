“مشاورات نووية رفيعة المستوى” بين كوريا الجنوبية والإمارات

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية عن إجراء “مشاورات نووية رفيعة المستوى” مع مسؤولين إماراتيين في سيئول. وقالت الوزارة إن البلدين وافقا، خلال الجلسة الخامسة للمشاورات رفيعة المستوى بينهما حول التعاون النووي، على توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل المفاعلات الصغيرة المعيارية القائمة على الوحدات.

وقد حضر الجلسة النائبة الثانية لوزير الخارجية الكورية الجنوبية أو يونغ-جو ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي.

ووفق ما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فقد تم إطلاق المشاورات في عام 2018 لمناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون النووي بين البلدين، وهناك 3 مجموعات عمل.

وتخطط “مجموعة العمل 1″، التي تعمل على إنشاء محطات الطاقة النووية ومشاريع محطات الطاقة النووية الخارجية، لإعداد نموذج تعاوني للتقدم المشترك إلى دولة ثالثة بناء على الخبرة الناجحة لمحطة براكة للطاقة النووية.

وتخطط “مجموعة العمل 2″، التي تقوم بالبحث والتطوير النووي، لاكتشاف 5 مهام مرشحة جديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المفاعلات المتقدمة، مثل المفاعلات الصغيرة المعيارية القائمة على الوحدات، واستعراض جدوى تنفيذها.

وتوقعت الوزارة أن يكون اكتشاف مهام جديدة في مجال المفاعلات الصغيرة المعيارية فرصة مهمة للبلدين لبناء تعاون جديد في سوق المفاعلات الصغيرة المعيارية العالمية.

وتخطط “مجموعة العمل 3″، التي تقوم بتنظيم السلامة النووية والأمن النووي، لعقد ندوة مشتركة لتقديم نموذج المثال للتعاون الناجح بين الهيئات التنظيمية في البلدين في الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر من هذا العام.

المصدر: روسيا اليوم