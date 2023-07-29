“الاسلامي العلوي”: دعوة أبناء الطائفة لتقديم طلباتهم للهيئة الناخبة قبل 15 من الشهر المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 29 2023 - 20:20

“الاسلامي العلوي”: دعوة أبناء الطائفة لتقديم طلباتهم للهيئة الناخبة قبل 15 من الشهر المقبل

منذ 35 mins 29 July، 2023
المجلس الاسلامي العلوي
لبنان

دعت عقدت الهيئتان الشرعية والتنفيذية في “المجلس الاسلامي العلوي” في لبنان في بيان السبت الى “ابناء الطائفة العلوية الاسراع في تقديم طلباتهم الى امانة سر المجلس الاسلامي العلوي، من اجل ضمان مشاركتهم في انتخابات المجلس”.

وقال البيان “اعتبار تاريخ 15 اب/اغسطس 2023 ضمنا موعداً نهائياً لتقديم الطلبات”، وتابع “ندعو جميع ابناء الطائفة الاسلامية العلوية المشار اليهم بالمادة السادسة من القانون ٤٤٩/٩٥ الى الاسراع في تقديم طلباتهم الى امانة سر المجلس الاسلامي العلوي، من اجل ضمان مشاركتهم في انتخابات المجلس”.

واضاف البيان “ندعو الهيئة الشرعية الى دراسة ملفات اسماء رجال الدين المقترحة من اللجنة الانتخابية وطلبات الاعتراض المقدمة الى المجلس واخذ القرار المناسب بشأنها”، وأكد “توجيه تحذير شديد اللهجة الى من يتجرأ على استعمال شعار المجلس دون صفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

حصاد تموز
حصاد تموز 2006

إغلاق مشاهدة