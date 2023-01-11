“الاسلامي العلوي”: كلام انطوان زهرة تطاول على تاريخ الطائفة العلوية ووطنيتها وعروبتها

قال مكتب الإعلام في “المجلس الاسلامي العلوي” في لبنان في بيان له الثلاثاء إن “ما ورد على لسان المدعو انطوان زهرة في مقابلة مع الاعلامي وليد عبود على صوت بيروت إنترناشيونال والذي تطاول من خلالها على تاريخ الطائفة الإسلامية العلوية في عروبتها ووطنيتها وقيمها”.

وتابع البيان ان “ما ورد لا يضير تاريخ الطائفة المشرف بل هو تعبير عن ثقافته التي تفتقد للانتماء الوطني والعروبي وإحترام الطوائف والعيش الواحد، وهو دليل على إن الحقد السياسي أوصل بعض المتطفلين على العمل السياسي في لبنان إلى درجة الإساءة للطوائف سيما لطائفة عريقة متجذرة في عروبتها ووطنيتها وتاريخها المشرف، ويندرج في إطار إثارة البلبلة والفتنة والمس بالطوائف والتعرض لها”.

وأكد البيان ان “هذا الفعل يسقط صاحبه من الانتماء الوطني ويعرضه للمساءلة القانونية”، ولفت الى ان “الشؤون القانونية في المجلس الإسلامي العلوي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الفورية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام