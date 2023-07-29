وزير الطاقة اللبناني: حفارة التنقيب ابحرت الى لبنان وتبدأ عملها منتصف آب في البلوك 9 ولبنان جاهز لوجستيا

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، في حديث مع وكالة “سبوتنيك”، أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز من المفترض أن تبدأ أعمالها في البلوك رقم 9، في منتصف شهر أغسطس/ آب المقبل، أو ثالث أسبوع منه، على أن تنتهي مهمة الحفر والاستكشاف بعد نحو 90 يومًا من بدء الأعمال.

وقال: “هذه خطوة مهمة لأنها تبرهن عن الالتزام الدولي عبر الشركاء الرئيسيين للبنان في قطاع النفط والغاز، والذين هم “توتال” و”قطر إنرجي” و”إيني”، بأعمال التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط في لبنان بشكل جدي”.

وتابع فياض بأن “كل الأمور المخطط لها والتي اتفقنا عليها وصدرت فيها الموافقات والقرارات اللازمة حتى في مجلس الوزراء تنفذ الواحدة تلو الأخرى، وذكر فياض أن “لبنان جاهز لوجستيًا للحفر، ونحن نسير حسب الجدولة الزمنية التي التزم بها رؤساء “توتال” و”قطر إنرجي” و”إيني” الإيطالية”.

المصدر: سبوتنيك