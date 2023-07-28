اعتقال شاب من رام الله… إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال “الإسرائيلي” في مدن الضفة

أصيب عدد من المواطنين، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات بين قوات الاحتلال “الإسرائيلي” في مدن الضفة المحتلة، كما اعتقلت شابا من رام الله، فيما أضرم مستوطنون النار بأراضي المواطنين في نابلس.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا في بلدة حوارة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية وسط البلدة على إغلاق أبوابها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشاب عنان أبو هنية في البلدة، قبل أن تعتقله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة عشوائية وسط الشارع الرئيس في البلدة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، بذريعة تعرض أحد جنودها لمحاولة دعس.

إلى ذلك، أضرم مستوطنون النار، اليوم الجمعة، في أراضي قرية عينابوس جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، بأن مجموعة من المستوطنين أضرموا النيران في أراض مزروعة بأشجار الزيتون في قرية عينابوس، ما أدى إلى احتراق عدد منها.

وفي رام الله، أصيب مواطن بجروح في يده، اليوم الجمعة، في هجوم للمستوطنين على مركبته، بالقرب من قرية المغير .

وقالت مصادر محلية، بأن عددًا من المستوطنين هاجموا مركبة مواطن من بلدة بيتونيا بالحجارة بالقرب من قرية المغير، ما أدى إلى إصابته بجروح في يده جراء تحطم زجاج المركبة، نقل إثرها الى مركز المغير الطبي.

وفي قلقيلية، أصيب شابان بالرصاص المعدني، ظهر اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ما أدى لإصابة مواطنيَّن بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

المصدر: فلسطين اليوم