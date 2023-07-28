مسيرة التاسع من محرم في النبطية

انطلقت عصر اليوم الجمعة مسيرة التاسع من محرم من امام باحة النادي الحسيني في مدينة النبطية، والتي نظمها النادي ولجنة عاشوراء باشراف امام النبطية ومفتيها الشيخ عبد الحسين صادق ، تحت شعار “نحييها وتحيينا”.

وتقدم المسيرة الشيخ صادق، والنواب محمد رعد، هاني قبيسي وناصر جابر، وشخصيات من حركة أمل وحزب الله ولفيف من علماء الدين ورؤساء البلديات ومخاتير واتحادات بلديات وقيادات امنية وعسكرية وسياسية واجتماعية وتربوية واقتصادية ونسائية وفاعليات. واقيمت مجسمات عاشورائية وموكب السبايا والسيارات التي تحمل الاعلام السوداء والخضراء وفرق اللطيمة وقرع الطبوع والخيول الى مسافة بطول 3 كلم وصولا الى دار المعلمين والمعلمات في النبطية الفوقا، حيث انضمت اليها مسيرات آتية من النبطية الفوقا وكفرتبنيت وزوطر الغربية والشرقية. وردد الجميع هتافات ولطميات من وحي عاشوراء، وعادت المسيرة الى النادي الحسيني في النبطية بمواكبة امنية.

وكانت القوى الأمنية والعسكرية اتخذت تدابير وإجراءات امنية على كل الطرقات الرئيسية والفرعية لمدينة النبطية مع مواكبة اسعاف النبطية والصليب الأحمر اللبناني والهيئات الاسعافية والصحية الاهلية.