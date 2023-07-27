السيد أمين السيد: لا يمكن لأحد أن يقرر نيابة عن لبنان

اعتبر رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن “مسيرة المقاومة صنعت تحولات في لبنان وفلسطين والعالم، وقد صنعت قوة ومناعة وثباتا وأخلاقا للبنان ، فلولاها لكنا أذلاء أمام إسرائيل وأميركا، والأذلاء ليس لديهم أخلاق، لذا فإن ما حدث مع العدو الصهيوني والتكفريين وكيفية تعاملنا معهم وصدنا لهم يظهر أننا قوم ذوي أخلاق وكرامة وعزة”.

وأضاف سماحته: “لا يمكن لأحد أن يقرر نيابة عن هؤلاء الأبطال في لبنان لا مبعوث أجنبي ولا أي أحد، ولن يقدروا وهم جالسين على كراسيهم في أي مكان أن يقرروا مصيرنا في لبنان، فهذا يعني أننا غير موجودين وأننا بلا عزة ولا كرامة وأننا بلا أخلاق وهذا غير ممكن وغير موجود”.

وختم السيد: “إلى كل من يقول لبناننا غير لبنانكم ، صحيح كلامهم لأنهم يريدون لبنان يقرره الأجانب ويكون فيه اللبنانيون أذلاء وخاضعين ونحن نريد لبنان عزيزا شريفا وقويا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام