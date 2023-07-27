مسؤولون أمريكيون: المرحلة الأولى من الهجوم الأوكراني المضاد جارية بالفعل ونحتاج أيام قليلة لتقييمها

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن المرحلة الرئيسية لما يُسمى بالهجوم الأوكراني المضاد جارية بالفعل، حيث زجت أوكرانيا بالآلاف من جنود الاحتياط الذين تلقوا تدريباتهم بالغرب، في المعركة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البنتاغون قولهما، إن أوكرانيا شنت المرحلة الرئيسية من هجومها، حيث ألقت بآلاف الجنود من قوات الاحتياط، وكثير منهم مدربون ومجهزون من الغرب، فيما حذر مسؤولون أمريكيون آخرون من أن الهجوم الأوكراني الجاري حالياً، قد يكون “عمليات تمهيدية للهجوم الرئيسي أو ربما مجرد تعزيزات لتجديد الوحدات التي أنهكتها الحرب”.

وأكد مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أنهم يراقبون النشاط المتزايد باهتمام شديد، وأن المسؤولين الأوكرانيين أبلغوهم أن العملية الجديدة، إذا نجحت، ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال مسؤول أمريكي كبير “هذا هو الاختبار الكبير”، فيما اعتبر مسؤولون في الإدارة الأمريكية ومحللون إن تقييم ما إذا كانت الهجمات ستنجح أم لا، قد يستغرق بضعة أيام فقط.

في غضون ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان هجوم واسع النطاق يحدث أم لا.

وكان وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، قد أقر في وقت سابق بأن الهجوم المضاد الذي خططت له كييف لم يحقق أهدافه في الوقت المحدد، في حين حذر المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، من أن القوات الأوكرانية قد تفقد كل ألويتها المتبقية في حال مواصلتها هجومها المضاد.

المصدر: روسيا اليوم