اعلام الوطني الحر: لقاء لودريان- باسيل اتسم بالايجابية والموفد الفرنسي طرح فكرة عودته في أيلول المقبل لمشاورات سريعة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2023 - 13:54

اعلام الوطني الحر: لقاء لودريان- باسيل اتسم بالايجابية والموفد الفرنسي طرح فكرة عودته في أيلول المقبل لمشاورات سريعة

منذ 8 mins 26 July، 2023
التيار الوطني الحر
لبنان

افادت اللجنة المركزية للإعلام في “التيار الوطني الحر”  في بيان، بان “محادثات الموفد الرئاسي الفرنسي جان -ايف لودريان مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اتسمت بالصراحة الإيجابية، وعُلم ان الموفد الفرنسي طرح فكرة جديدة مدعومة من الدول الخمس التي اجتمعت أخيرا في الدوحة ،مفادها أن يعود  لودريان في أيلول المقبل لإجراء مشاورات في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان وعلى اسم المرشح المؤهل لحمل هذا التصور على أن يلي ذلك عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية. وقد أبدى رئيس التيار الوطني الحر تجاوباً مع هذا الطرح الذي يشكل منطلقًا جديدًا لمقاربة الاستحقاق الرئاسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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