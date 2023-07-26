لودريان يواصل لقاءاته مع المعنيين بالانتخابات الرئاسية

يواصل الموفد الفرنسي الى لبنان جا إيف لودريان لقاءاته مع مختلف الافرقاء المعنيين بانتخاب رئيس الجمهورية المقبل.

وبالسياق، التقى لودريان الاربعاء برئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في منزل النائب طوني فرنجية في بيروت، بحضور الاخير والسفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والوزير السابق روني عريجي، وكان اللقاء “ودّياً وإيجابياً وتمت خلاله مناقشة كل الملفات الراهنة وتبادل الأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية”، وفق بيان لمكتب فرنجية الإعلامي.

كما التق لودريان برئيس “التيار الوطني الحر” الننائب جبران باسيل، في دارته في البياضة بالمتن الشمالي.

وبالاطار، قالت اللجنة المركزية للإعلام في “التيار الوطني الحر” في بيان لها إن “محادثات لودريان مع باسيل اتسمت بالصراحة الإيجابية، وعُلم ان الموفد الفرنسي طرح فكرة جديدة مدعومة من الدول الخمس التي اجتمعت أخيرا في الدوحة، مفادها أن يعود لودريان في أيلول المقبل لإجراء مشاورات في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان وعلى اسم المرشح المؤهل لحمل هذا التصور على أن يلي ذلك عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية”، وتابعت “قد أبدى رئيس التيار الوطني الحر تجاوبا مع هذا الطرح الذي يشكل منطلقًا جديدًا لمقاربة الاستحقاق الرئاسي”.

يذكر ان لودريان التقى الثلاثاء برئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط، رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل ورئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي قدر أصدر بيانا قال فيه إن “سعادة سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو كانت أبلغت دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسبقا في زيارتها الوداعية الى السرايا الاثنين الفائت أن برنامج لقاءات الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في لبنان سيقتصر فقط على الشخصيات المعنية مباشرة بالانتخابات الرئاسية، ولا صحة للاشاعات والاقاويل التي يتم بثها منذ ليل امس من باب التسالي الصحافية، ليس الا”.

المصدر: موقع المنار +مواقع