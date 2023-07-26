النائب جشّي: لِما لا تبادر الحكومة اللبنانية اليوم والسياسيون في لبنان للذهاب الى سوريا والتفاهم معهم بشكلٍ رسمي من أجل إعادة النازحين

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشّي أنّ”المشكلة في هذا البلد بأنّ فريقاً سياسياً لا يُريد أن ينقذ البلد إذا كان الموضوع يُغضب الأميركي”.

وأضاف :” لدينا ٢ مليون نازح سوري في البلد ، وتوجه بالقول للحكومة اللبنانية “اتفضلوا واذهبوا” إلى الحكومة السورية وتفاهموا معها من أجل إعادة النازحين ليرتاح البلد”.

وتابع جشي :” لِما لا تبادر الحكومة اللبنانية اليوم والسياسيون في لبنان للذهاب الى سوريا والتفاهم معهم بشكلٍ رسمي من أجل إعادة النازحين وخاصة أنّ الإجماع العربي مع العلاقات مع سوريا اليوم موجود إلّا إذا كان السبب الآخر أنهم لا يريدون إزعاج الأميركي”.

وسأل”هذا على حساب من ؟ على حساب بلدنا وشعبنا واقتصادنا وهذا واقعنا في هذا البلد”.

مواقف جشّي جاءت خلال القائه كلمات سياسية في كلّ من المروانية والنجارية والسكسكية بمشاركة شخصيات وفعاليات والأهالي.

وأكد جشي :” نحن نبذل كل جهد ممكن ونسعى من خلال الرئيس الذي نريده أن لا يتآمر علينا حفاظاً على السلم الأهلي في البلد”.

مشدداً على أنّ”لوائح الأمل والوفاء نالت ٣٥% من اللوائح في لبنان ألا يحقّ لنا أن نعطي رأينا وختم جشّي : سنبقى في خدمة أهلنا والى جانب أمتنا ولن نترك شعبنا”.

المصدر: موقع المنار