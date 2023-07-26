متابعة | وسط اشتباكات عنيفة.. شهيد وإصابتان خلال اقتحام الاحتلال لمخيم العين بنابلس

استشهد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته الخطيرة، اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين بمدينة نابلس، خلال محاصرة أحد المنازل واعتقال أحد المقاومين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان الشهيد هو محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما)، وكانت إصابته برصاصة مباشرة في الصدر.

وأفادت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نور البسيوني بعد إصابته في القدم برصاص الاحتلال ونفاذ ذخيرته خلال مقاومته لقوات الاحتلال.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في مخيم العين، وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه بعد محاصرة منزله، وسط تهديدات بتفجير المنزل.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني إن مواطناً قد أصيب بجراح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم العين بنابلس، بالإضافة إلى إصابة سيدة في المكان.

وقالت سرايا سرايا القدس – كتيبة نابلس إن المجاهدين اكتشفوا أمر قوة خاصة في مخيم العين واستهدفوهم بصليات كثيفة من الرصاص.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم العين بالتزامن مع محاصرة أحد المنازل.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الاسعاف من التقدم نحو مخيم العين، وتفرض حصارا على المنطقة وتنشر قناصتها على أسطح المنازل.

وزعم الاحتلال اعتقال المطارد المحاصر في مخيم العين بنابلس، قبل انسحابه من المخيم.

المصدر: موقع المنار + فلسطين اليوم