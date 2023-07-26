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July 26 2023 - 00:32

وزير الدفاع الروسي في كوريا الشمالية

منذ 2 ساعة 25 July، 2023
شويغو
أخبار دولية - كوريا الشمالية

يجري وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بداية من الثلاثاء، زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، على رأس وفد عسكري، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقالت الوزارة الروسية من جهتها، في بيان، إن زيارة شويغو إلى كوريا الشمالية ستمتد لثلاثة أيام، بين 25 و27 الجاري.
وجاءت هذه الزيارة بدعوة من وزارة الدفاع في بيونغ يانغ، لحضور “احتفالات الذكرى الـ70 لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953”.
وأضاف البيان الروسي أن هذه الزيارة “ستساهم في تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، وستكون مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين”.

المصدر: أ ف ب

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