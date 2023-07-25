“الوطني الحر”: الشغور بمنصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف

دعت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” في لبنان في بيان لها الثلاثاء “مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية في انتخاب رئيس للجمهورية وعدم إنتظار الخارج لتنفيذ هذا الإستحقاق الدستوري السيادي والميثاقي وعدم مخالفة ما ينص عليه الدستور”.

وحذر البيان من “تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف”، وتابع “أما إذا كان هناك رفض لتحمل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي، وفي جميع الأحوال من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الإستمرار بسياسته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام