امين المجلس الأعلى للامن القومي الايراني يلتقي بنظيره الروسي

اجتمع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي اكبر احمديان بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف على هامش اجتماع مجموعة بريكس المنعقد في جوهانسبرغ بجنوب افريقيا.

وحسب البيان الصادر عن مجلس الامن القومي الروسي تمت في اول اجتماع بعد تعيين احمديان في منصبه الجديد، مناقشة ومراجعة قضايا مثل استمرار الحوار المنتظم بين مجلسي الأمن القومي في البلدين؛ حوارات توفر إمكانية تنسيق التعاون بين روسيا وإيران في مجموعة واسعة من القضايا الأمنية الدولية والإقليمية ، فضلاً عن مكافحة الإرهاب ، ومواجهة الثورات الملونة ، الى جانب تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية.

ويُعقد اجتماع كبار ممثلي الأمن من الدول الأعضاء في البريكس والدول الصديقة لهذه المنظمة الأمنية والاقتصادية الإقليمية في جوهانسبرغ حالياً.

المصدر: وكالة مهر