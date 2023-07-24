بلينكن يعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد يسير بصعوبة

اعترف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية يسير بصعوبة، مؤكدا أن الجيش الروسي أعد خطوطا دفاعية قوية.

وقال بلينكن خلال مقابلة مع شبكة CNN أجريت اليوم الأحد، إن “الهجوم المضاد في مرحلة مبكرة نسبيا، وهو يسير بشكل صعب”، مشيرا إلى أن “قتالا عنيفا يدور في الوقت الراهن”، كما أضاف أن القوات المسلحة الروسية أعدت “دفاعات قوية”.

وفي حديثه عن مدة الهجوم المضاد، أشار بلينكن إلى أنه لن ينتهي خلال أسبوع أو أسبوعين، متوقعا أن يستغرق الأمر عدة أشهر.

وقال وكيل وزارة الحرب الأمريكية للشؤون السياسية، كولن كول، إن القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أنه من السابق لأوانه الحكم على النتائج.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الدول الغربية متوترة لكون تقدم القوات الأوكرانية يمكن قياسه “بالأمتار وليس بالكيلومترات”، فضلا عن أن الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد تعني أن الدعم الغربي قد يتضاءل مع الوقت.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني، يشن هجمات فاشلة منذ 4 حزيران/ يونيو. وفي 11 تموز/ يوليو، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت منذ بداية الهجوم المضاد أكثر من 26 ألف جندي، كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي محور من محاور القتال.

المصدر: وكالة تاس الروسية