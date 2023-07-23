رعد: عندما يريدون حل مشكلة الاستحقاق الرئاسي نحن حاضرون

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على أنه “عندما ثبتت مقاومتنا بوجه العدو الإسرائيلي تغير وضع العدو الإسرائيلي بشكل كبير وجذري”، واضاف “العدو الإسرائيلي لا يجرؤ الآن أن يتقدم خطوة ويزيل خيمة وضعتها المقاومة في مزارع شبعا في أرضنا اللبنانية”.

كلام رعد جاء خلال المجلس العاشورائي الذي ينظمه حزب الله في بلدة لبايا بحضور حشد من فاعليات وأهالي البلدة.

وفي الشأن الرئاسي، قال رعد “صحيح أنه لدينا فراغ رئاسي نريد أن نملؤه لكن نريد أن نملؤه بالرجل المناسب الذي يحفظ المقاومة وعلى الأقل لا يطعنها في ظهرها”، وتابع “كنا نقول لشركائنا في الوطن تعالوا لنتوافق ونتفاهم كانوا يديرون لنا ظهورهم ويصمون آذانهم، والآن لن نقول لهم أي شي، فحينما يريدون أن يحلوا مشكلة الإستحقاق الرئاسي نحن حاضرون ولا نقفل الباب ومن الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم”، اضاف “لا يستقوي أحد بالأجنبي ضد مصلحة بلده، لأنه سيكون هو الخاسر الأول فالاجمبي لا يبحث إلا عن مصالحه”.

وشدد رعد على ان “الممر الإلزامي حتى نصل إلى ملئ الشواغر وخصوصا في مقعد رئاسة الجمهورية هو التفاهم”، واضاف “سقفنا ليس عال كثيرا بالتفاهم لأننا لا نطلب تعديل نظام ولا تعديل بوثيقة الوفاق الوطني، والطائف الذي أنتم قبلتوه وبدأتم بتطبيقه منذ 1990 وحتى الآن والذي خربتم البلد بسبب سوء تطبيقكم لهذا الإتفاق، نحن لم نكن جزءا من هذا الإتفاق لكن كنا نسير معكم على أساس أنه محل توافق أكثرية اللبنانيين”، واوضح “لا غيرنا ولا نريد التغيير ولا التبديل، لكن لن يستطيع أحد أن يفرض علينا ما نعتبره ضد مصلحتنا الوطنية وضد مصلحة الوطن ومصلحتهم أيضاً”.

المصدر: مراسل الموقع