كندا| وقفة احتجاجية استنكارا للاساءة للقرآن الكريم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2023 - 18:26
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كندا| وقفة احتجاجية استنكارا للاساءة للقرآن الكريم
منذ 2 ساعة
22 July، 2023
أخبار دولية
-
كندا
نظم ابناء الجالية العربية والاسلامية بمدينة ويندزر الكندية وقفة احتجاجية استنكارا للاعتداء والتدنيس للقرآن الكريم. وقد ندد المشاركون بهذه الاعمال التي تحصل والتي تشكل اساءة كبيرة للقرآن الكريم وللمسلمين.
تدنيس القرآن الكريم
كندا
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