كندا| وقفة احتجاجية استنكارا للاساءة للقرآن الكريم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2023 - 18:26

كندا| وقفة احتجاجية استنكارا للاساءة للقرآن الكريم

منذ 2 ساعة 22 July، 2023
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أخبار دولية - كندا
نظم ابناء الجالية العربية والاسلامية بمدينة ويندزر الكندية وقفة احتجاجية استنكارا للاعتداء والتدنيس للقرآن الكريم.  وقد ندد المشاركون بهذه الاعمال التي تحصل والتي تشكل اساءة كبيرة للقرآن الكريم وللمسلمين.

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