كندا| وقفة احتجاجية استنكارا للاساءة للقرآن الكريم

نظم ابناء الجالية العربية والاسلامية بمدينة ويندزر الكندية وقفة احتجاجية استنكارا للاعتداء والتدنيس للقرآن الكريم. وقد ندد المشاركون بهذه الاعمال التي تحصل والتي تشكل اساءة كبيرة للقرآن الكريم وللمسلمين.