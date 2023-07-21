مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار اليوم الجمعة 21-7-2023

وإنا له لحافظون..

حَفِظَها اولائكَ العارفون، فأكدوا انه من اجلِ كتابِ اللهِ يَرخُصُ كلُّ غالٍ ونفيس، وانَ اهلَ الفتنةِ المارقينَ لن يَعبُروا الى حيثُ يريدون .. فكانت آياتُ الل تتلى على مسامعِ البشرية، مؤكدةً انه كتابٌ لن يُمزَّق، ووحيُه لا يُحرق ..

باسمِ القرآنِ فاضت ساحاتُ المسلمينَ وارتفعت منابرُ المناصرينَ على امتدادِ العالمِ الاسلامي من اندونيسيا الى موريتانيا وما بينَهما، وبينَهم لبنانُ البلدُ الذي لبّى نداءَ الامينِ العامّ لحزبِ الله سماحةِ السيد حسن نصر الله، حتى فاضت الشوارعُ والساحاتُ وصدَحت المآذنُ باوضحِ الكلماتِ اِنَ قرآنَنا خطٌ أحمر، واِنَ دونَه النجيعُ الاحمر، وعلى المجرمينَ ان يَفهموا خطورةَ ما يفعلون ..

واقسى الخطواتِ على هؤلاءِ ما فعلَه اهلُ القرآنِ باهلِ الفتنةِ الحقيقيينَ الصهاينةِ المشرذَمين، الذين وصلوا اليومَ الى اصعبِ حال، معَ اعلانِ التمردِ الرسميِّ في صفوفِ احتياطِ جيشِهم المنكوب، وأُولى الوحداتِ المصابةِ سلاحُ الجوِّ معَ اعلانِ ما يزيدُ عن ألفٍ ومئةِ عنصرٍ وطيارٍ احتياطيّ التوقفَ عن الخدمةِ اِن أُقرت التعديلاتُ القضائية، وهو ما وصفَه محللون عسكريون بالزلزال ..

في لبنانَ ومن بينِ ركامِ الزلازلِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ بصيصُ نورٍ يزيدُ عن اثنَتي عشْرةَ ساعةً كهربائيةً معَ اعلانِ وزيرِ الطاقةِ والمياه وليد فياض للمنار من بغدادَ انَ الاتفاقيةَ التي وقَّعَها معَ نظيرِه العراقي تضاعفُ كميةَ الفيولِ العراقي للبنان، وهو ما يوجبُ مضاعفةَ الشكرِ للعراقِ الشقيقِ حكومةً وشعباً على الوقوفِ الى جانبِ لبنانَ في ظلِّ الحصارِ الاميركي الذي يمنعُ عن بيروتَ كلَّ مشاريعِ الدعمِ او المساعدةِ الخارجية ..

المصدر: قناة المنار