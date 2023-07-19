أحداث اليوم الثامن من عدوان تموز 2006..

حلت الذكرى الـ17 للحرب التي شنها العدو الاسرائيلي على لبنان في يوم 12 تموز/يوليو من العام 2006 واستمرت 33 يوما، وعلى الرغم من ارتكاب الصهاينة جرائم فظيعة بحق المدنيين واستخدامهم القوة المفطرة لإحداث تدمير هائل في البنى التحتية والابنية السكنية في مختلف المناطق لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى الجنوب والبقاع.

رغم كل ذلك خرجت “إسرائيل” بأكبر هزيمة في تاريخها، جراء الضربات التي وجهتها لها المقاومة الاسلامية سواء باستهداف الداخل الصهيوني او بتلقين القوات البرية والبحرية دروسا في المواجهة، كل ذلك تصديقا للمرحلة الجديدة في أمتنا التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وعنوانها “ولّى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات”.

موقع المنار يعرض أحداث اليوم الثامن (19 تموز/يوليو) للعدوان الاسرائيلي في العام 2006:

– اليوم الثامن من الحرب الصهيونية المفتوح، رائحة الموت والدم تلف الوطن، والمجازر تصب على الناس بهمجية منذ بدء العدوان.

– المقاتلات الحربية سوت أكثر من 10 منازل فوق رؤوس قاطنيها في بلدة صريفا، والعشرات من أبنائها ينضمون الى قوافل الشهداء، وفي سلعا استشهد خمسة أشخاص تحت أنقاض منزلهم، وفي النبي شيت بقاعا استشهد سبعة مواطنين بعد أن دمرت الطائرات الصهيونية مبنى مؤلف من أربع طبقات.

– المقاومة الاسلامية تستهدف القاعدة الرئيسية لسلاح الجو في رامات دافيد، و=التي تبعد 50 كيلومترا عن الحدود الللبنانية، وتطلق دفعات جديدة من رعد(2) على مواقع عدة في مدينة حيفا وتحقق إصابات مباشرة، كما دكت المقاومة بالكاتيوشا مستعمرات عين زيتيم – طبريا – رامات – نفتالي – وسيديه أليعازر – وسنير وكرمائيل..

– المواجهات البرية مع جنود العدو على أشدها، بلدة عيترون شهدت تصديا بطوليا لقوة انزال صهيونية، أدت الى تدمير 3 دبابات ميركافا. وكذلك في منطقة اللبونة جنوب الناقورة حين حاولت قوة معادية التسلل أجبرها المقاومون على التراجع.

– العدو الصهيوني يترجم ارباكه بقصف المنازل السكنية والسيارات المدنية، وعدد الشهداء والجرحى الى ارتفاع.

– الدول الاجنبية والقوى العالمية تبدي انزعاجا من صمود المقاومة في وجه الترسانة الاسرائيلية، والتحركات السياسية والشعبية في الدول العربية تندد بالعدوان، وتدعو إلى قطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وتطال بقطع امدادات الغاز والنفط عن الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: موقع المنار