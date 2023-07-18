بالفيديو| مراسم تبديل الراية الحسينية في كربلاء ايذانا ببدء احياء ليالي عاشوراء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 23:38

بالفيديو| مراسم تبديل الراية الحسينية في كربلاء ايذانا ببدء احياء ليالي عاشوراء

منذ 2 ساعة 18 July، 2023
مراسم تبديل الراية - الإمام الحسين - عاشوراء
العراق - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

جرت في مدينة كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، مراسم استبدال راية قبّة الإمام الحسين (عليه السلام) من الحمراء إلى السوداء، ايذانا ببدء شهر محرم الحرام، ورفع القرآن الكريم، تنديداً بالاساة للمصحف في السويد.

وشهد الصحن الحسيني الشريف، بعد صلاتي المغرب والعشاء، اليوم الثلاثاء، إقامة مراسم استبدال راية قبة الإمام الحسين (عليه السلام) من الحمراء إلى السوداء، ايذانا ببدء شهر محرم الحرام.

مراسم تبديل الراية الحسينية - مقام الإمام الحسين - عاشوراء (1)

واحتشد الالاف لتقديم العزاء لآل بيت المصطفى (عليهم السلام) في الصحن الحسيني الشريف، بالتزامن مع بدء مراسم تبديل راية قبة الامام الحسين واخيه العباس (عليهما السلام) من الحمراء الى السوداء، مع حلول شهر محرم الحرام، في تقليد سنوي تقيمه العتبات المقدسة في كربلاء احياء لذكرى فاجعة (الطف) الخالدة.

مراسم تبديل الراية الحسينية - مقام الإمام الحسين - عاشوراء (3)

وبالتزامن مع مراسم استبدال راية القبّة الحسينية، رفع المشاركون القرآن الكريم، تعبيراً عن رفضهم للاساءة للمصحف الشريف، وللمطالبة باتخاذ اجراءات رادعة لمنع تكرار هذا الاساءة.

مراسم تبديل الراية الحسينية - مقام الإمام الحسين - عاشوراء (8)

وكانت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، أوضحت أنّه ومن خلال اشتراك عدد من اقسامها أكملت كافة الاستعدادات الخاصة لهذا الحدث، المهم الذي جرى بحضور آلاف من الزائرين من مختلف محافظات البلاد.

مراسم تبديل الراية الحسينية - مقام الإمام الحسين - عاشوراء (5)

المصدر: العتبة الحسينية المقدسة

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