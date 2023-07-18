حمية: ممنوع منع الفقراء من ارتياد الشواطئ.. وحادثة شاطئ راسمسقا لن تمر دون محاسبة

منذ قرابة اربع سنوات والاشكالات تتجدد عند شاطئ راسمسقا الذي يربط طرابلس بالقلمون على مقربة من منتجع المنارة حيث تعتبر بلدية راسمسقا ان الشاطئ ملك لها ولا تسمح سوى لاهالي المنطقة بالدخول وتمنع العائلات الطرابلسية من ارتياد الشاطئ الذي يبعد امتار عن مدينة طرابلس ويعتبر المنفذ الوحيد للعائلات المتعففة

مدير عام النقل البري والبحري احمد تامر تدخل اليوم وعمل على حلحلة القضية واجرى اتصالات بخفر السواحل والاجهزة الامنية أبلغهم بموجبه ضرورة تطبيق قرار صادر عن وزير النقل والاشغال العامة علي حمية الذي يؤكد فيه ان جميع الشواطئ ملك اللبنانيين ولن يسمح لاي بلدية ان تحتكر اي شاطئ عام في اي منطقة كانت ولا يحق لها ان تمنع اي لبناني من ارتياد الشواطئ وممارسة هواية السباحة خصوصا للفقراء الغير قادرين على دفع رسوم باهظة الثمن للدخول الى المنتجعات السياحية

وكان المدير العام احمد تامر اتصل بوزير الاشغال العامة ووضعه في اجواء ما يحصل خصوصا بعد تسريب فيديو يظهر فيه قيام عدد من عناصر مدنية يطلبون من عائلات طرابلسية محجبة مغادرة المكان عند شاطئ راسمسقا

وعلى الفور اصدر تامر قرارا حسم بموجبه الجدال حول ملكية الشاطئ حيث بات بامكان اي فقير ارتياد الشواطئ في كل لبنان ضمن مراعاة الاداب العامة والانضباط وعدم رمي النفايات على الكورنيش او في مياه البحر.

المصدر: مراسل الموقع