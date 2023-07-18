بوتين خلال اجتماع حول الهجوم على جسر القرم: وزارة الدفاع تعد خيارات عدة للرد على هجوم القرم

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الهجوم الذي تعرض له اليوم جسر القرم بأنه عمل إرهابي. وافتتح بوتين الاجتماع، قائلًا: “سنناقش الوضع حول جسر القرم”. وقال بوتين: “الليلة، تم ارتكاب عمل إرهابي آخر على الجسر (القرم)، قُتل مدنيون، وأُصيب طفل وترك بلا أبوين، كانت الأسرة مسافرة من مقاطعة بيلغورود إلى شبه جزيرة القرم”.

وأعرب بوتين عن ثقته في أنه سيتم تحديد جميع ملابسات الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأنه سيتم تفعيل جميع إجراءات الطوارئ على جسر القرم من دون أدنى شك. وقال: “ليس لدي شك في أن جميع إجراءات الطوارئ على جسر القرم سيتم تفعيلها”.

وتابع بوتين: “لقد أصدرت تعليمات لجهاز الأمن الفيدرالي ولجنة التحقيق وعدد من الإدارات الأخرى بالتحقيق في الحادث بالتفصيل”. وأشار بوتين إلى أن وزارة الدفاع الروسية تُعد عدة خيارات بشأن الرد على هجوم جسر القرم. ووصف الهجوم الإرهابي على جسر القرم بأنه وحشي ولا معنى له من وجهة النظر العسكرية.

ونوّه بوتين أنه ينتظر مقترحات محددة لتحسين الأمن على جسر القرم، لأن هذا هو الهجوم الإرهابي الثاني على منشأة نقل ذات أهمية استراتيجية.

وأضاف بوتين: “من المهم الآن تقديم كل الدعم الممكن للأشخاص الذين يجدون أنفسهم في موقف صعب بسبب عرقلة حركة المرور على الجسر، وينطبق هذا أيضًا على ركاب القطارات المتأخرة وسائقي السيارات على الطريق السريع”.

المصدر: مواقع