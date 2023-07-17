عبداللهيان: تطوير العلاقات بين دول الجوار يعزز الامن والاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، أن “تطوير العلاقات بين دول الجوار سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، في طهران اليوم الاثنين، أكد عبداللهيان “تقدير ايران لجهود عمان”، قائلا: “نقدر جهود عمان لتسهيل المحادثات لرفع العقوبات”.

وشدد على أن “تطوير العلاقات بين دول الجوار سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”. وأشار عبد اللهيان الى أن “الأمور اللافتة أن سجل التبادل التجاري بين إيران وعمان ارتفع خلال الأشهر الـ 22 الماضية بمقدار أكثر من 2.5 مرة”.

وكان البوسعيدي وصل طهران اليوم الاثنين، وحظي باستقبال من قبل وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان ، في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية .

وعقب مراسم الاستقبال بادر الوزيران الى عقد اجتماع واجراء محادثات ثنائية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أعلن في وقت سابق اليوم إن “وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، سيزور العاصمة الإيرانية طهران في وقت لاحق اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين”.

وأضاف كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن مسقط “لطالما لعبت دوراً بنّاءً في قضايا تتحاور بشأنها إيران مع أطراف دولية”، لافتاً إلى أن هذه الزيارة “تشكل فرصة للحوار المشترك والبناء واستمرار الاتصالات بين البلدين بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: مواقع