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July 17 2023 - 17:56

للمرة 219.. العدو الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب الفلسطينية بالنقب المحتل

منذ 2 ساعة 17 July، 2023
هدم اسرائيلي
فلسطين

هدمت سلطات العدو الإسرائيلي الاثنين قرية العراقيب الفلسطينية الواقعة في منطقة النقب في أراضي الداخل المحتل عام 1948، وذلك للمرة الـ219، على الرغم من معاناة الأهالي من الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

وقال عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب عزيز الطوري إن “القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت بيوتها للمرة الـ219”.

وهدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة نهاية حزيران/ يونيو الماضي، علما أن أول عملية هدم استهدفت القرية كانت في تموز/ يوليو 2010.

وهذه المرة الثامنة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب ومساكنهم منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في عام 2021.

وتقطن نحو 22 عائلة في العراقيب، وفي كل مرة يعيد الأهالي بناء القرية بعد هدمها، ويصر الاهالي على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.

المصدر: فلسطين اليوم

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