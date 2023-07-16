بالفيديو | عشرات آلاف الصهاينة يتظاهرون في تل أبيب وعشرات المناطق ضد نتنياهو

تظاهر عشرات آلاف الصهاينة في تل أبيب وعشرات المناطق المحتلة والمفارق الرئيسة مساء السبت احتجاجا على مضي الائتلاف الحكومي في خطة التعديلات القضائية. وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى مشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر في المظاهرة المركزية بشارع “كابلان” في تل أبيب.

وتتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو والخطة الرامية إلى إضعاف القضاء للأسبوع الـ28 على التوالي. ووصف منظمو الاحتجاجات الأسبوع الوشيك بالأكثر حساسية، فيما أعلنوا عن تأجيل تصعيد احتجاجاتهم إلى يوم الثلاثاء بعدما كان من المقرر أن يكون ذلك الإثنين.

ومن المزمع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات بدءا من يوم الثلاثاء القادم على أن تمتد لمدة أسبوع كامل رفضا للتشريعات ضد جهاز القضاء؛ حسبما أفاد منظمو الاحتجاجات. واعتبر منظمو الاحتجاجات أن “الأيام العشرة القادمة ستكون الأكثر حساسية منذ بدء الاحتجاجات”، مشيرين إلى أن “هذا صراع لا بد من الفوز به”.

وشملت الاحتجاجات السبت مظاهرات في القدس المحتلة وحيفا وريشون لتسيون ورحوفوت والعفولة، بالإضافة إلى مفارق رئيسة.

المصدر: مواقع