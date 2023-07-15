السيد صفي الدين: ما فعله الاوروبيون بموضوع النازحين امر شنيع وتدخّلٌ وقح

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان ما فعله الاوروبيون بموضوع النازحين السوريين في لبنان هو امر قبيح وشنيع، من خلال تدخلهم الوقح في شؤون لبنان وفرضهم لبعض الامور على اللبنانيين وهم الذين جاؤوا بكل الويلات مع الاميركيين والتكفيريين على لبنان وسوريا والعراق والمنطقة، واضاف فليذهبوا ويهتموا بشؤونهم.

واعتبر السيد صفي الدين خلال افتتاحه مجمع الامام الحسين عليه السلام في منطقة دوحة الحص في خلدة أن كل توجيهات الاوروبيين التي يوجهوها الى لبنان هي ساقطة فأصل الايمان بالسيادة والوطن والكرامة يجب ان يرفض هذا النمط من الحديث مع اللبنانيين.

وأكد سماحته ان الرسالة التي ينبغي ان نفهمها من المسجد والثقافة المسجدية هو ان نبني نفوسا صادقة ومجتمعاً صادقا ووطناً صادقاً يعرف كيف يدافع عن نفسه وعن قيمه وسيادته.