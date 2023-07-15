الأمن الروسي: إحباط محاولة اغتيال رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان والصحفية كسينيا سوبتشاك – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2023 - 15:08

الأمن الروسي: إحباط محاولة اغتيال رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان والصحفية كسينيا سوبتشاك

منذ 1 ساعة 15 July، 2023
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