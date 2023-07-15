عمدة كييف: لم أر الرئيس ولا مرة منذ بداية الحرب

صرح عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، بأنه لم ير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك منذ بداية النزاع.

وفي حديث لصحيفة “ليفي بيريغ” الأوكرانية، تحدث كليتشكو عن ممارسة ضغوطات سياسية عليه وعلى موظفي إدارته، وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان لمكتب الرئاسة دور في تلك الضغوطات أو ما إذا كان المكتب على علم بها، قال كليتشكو إنه لا يعرف ذلك.

وأشار إلى أن “كل القرارات يتخذها اليوم مكتب الرئاسة، ويديره مدير مكتب الرئاسة”، مضيفا: “لم أر الرئيس منذ بداية الحرب. ومدير مكتب الرئاسة أيضا”.

وأضاف أنه وجه رسائل وحاول الاتصال بالهاتف مرات عديدة، لكن مكتب الرئاسة لم يرد عليه.

وردا على سؤال عن تقييمه للرئيس زيلينسكي، قال كليتشكو إن الرئيس “يؤدي مهام في غاية الأهمية بصفه القائد العام، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل نجاحه في ما يخص الدفاع والأمن”.

وأضاف أن “الوقت ليس مناسبا لتوجيه الاتهامات بشأن أمور ما، والمهم اليوم للغاية الوحدة”.

المصدر: وكالات