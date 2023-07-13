مواكبة | الفلسطينيون يتصدون لاقتحامات العدو في الضفة الغربية

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثراً يظهر الطفلة الفلسطينية كنز عباسي التي لم تتجاوز الخمس سنوات، وهي تحاول عناق والدها الناشط المقدسي رمزي عباسي وهو مقيّد في محكمة الاحتلال بمدينة القدس المحتلة.

وكانت عائلة عبّاسي أعلنت وفاة والدته حزناً على ابنها القابع في معتقلات الاحتلال منذ شهر رمضان الفائت.

واعتقلت قوات الاحتلال عباسي، وهو من سكان بلدة سلوان،، أثناء قيادته سيارته في القدس، واقتادته إلى ما يسمى مركز تحقيق “المسكوبيّة”، ذلك من دون توجيه أي تهمة بحقه.

المقاومون يتصدون

وتصدى مقاومون فلسطينيون لاعتداءات قوات العدو الصهيوني خلال اقتحامها عدداً من مناطق الضفة الغربية المحتلة.

واستهدفت سرايا القدس كتيبة طولكرم تجمعاً لقوات الاحتلال عند بوابة شويكة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر.

وشنت قوات الاحتلال الليلةَ الماضية وفجر اليوم حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخلّلتها مواجهاتٌ في بعض المناطق واعتقالاتٌ طالت عدداً من الفلسطينيين، فيما جدّدت عصاباتُ المستوطِنِين الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتِهم.

زيارة عباس الى جنين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكدُ خلالَ زيارتِه الى مخيمِ جنين على صمودِ الشعبِ والسلطةِ في فلسطينَ المحتلة، واعداً باعادةِ اعمارِ ما دمّرَه العدوانُ الاسرائيليُ في المخيم.

الفصائل تتخوف من فشل اجتماع الامناء العامين

أبدت عدة فصائل فلسطينية مخاوفها من فشل اجتماع الامناء العامينَ للفصائلِ المزمعِ عقدُه نهايةَ الشهرِ الجاري في القاهرة.

وقالت ثمانيةُ فصائل اِنَ الاعتقالاتِ السياسيةَ بالضفة لا تتناسبُ مع تهيئةِ الاجواءِ لهذا الاجتماع.

المصدر: موقع المنار