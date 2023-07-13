العلاقات الاعلامية في حزب الله : إنّ احتجاز حرية الأسيرة المُحرّرة سهى بشارة هو عمل غير قانوني وانصياع ‏لكيان العدو الإسرائيلي‎ ‎‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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July 13 2023 - 01:04

العلاقات الاعلامية في حزب الله : إنّ احتجاز حرية الأسيرة المُحرّرة سهى بشارة هو عمل غير قانوني وانصياع ‏لكيان العدو الإسرائيلي‎ ‎‏

منذ 3 ساعة 12 July، 2023
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