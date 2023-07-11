لبنان | قضية تعنيف الأطفال في احدى الحضانات تتفاعل

تتفاعل قضية جريمة تعنيف الأطفال في احدى الحضانات في المتن الشمالي في لبنان والتي اظهرتها مقاطع مصورة. وبعد ان اصدرت وزارة الصحة العامة قرارا بالاقفال التام بحق الحضانة التي قامت العاملات فيها بتعنيف الاطفال ، وعلى وقع بدء التحقيقات مع الموقوفات، عقد وزير الصحة مع لجنة حماية الاحداثِ في الوزارة اجتماعا طارئا وتم اتخاذ عدة قرارات.

الوزير الابيض وفي حديث للمنار طالب بإنزال أشدِّ العقوباتِ بحقِ المعنِفات الموقوفات. وقال الاجتماع في الوزارة هو لمراجعة الاجراءات الموجودة في موضوع زيارة مندوبي الوزارة الى الحضانات والتشدد في موضوع مَن الذي يعمل في الحضانات. وقال الابيض كان قرارنا باقفال الحضانة التي ثبت فيها التعنيف وتحويل المعنفين على القضاء.

وكان افاد المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة انه على إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف أطفال في حضانة Garderêve بمنطقة المتن الشمالي تم التواصل مع قائمقام المتن مارلين حداد لإجراء المقتضى القانوني حيث تم إقفال الحضانة بالشمع الاحمر.