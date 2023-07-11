Threads يحطم الرقم القياسي ويصبح التطبيق الأسرع نمواً في العالم

أطاح تطبيق Meta الجديد Threads بتطبيق ChatGPT التابع لـOpenAI ويصبح الأسرع نمواً في العالم من حيث عدد المستخدمين.

ومنذ إطلاق Threads قبل أقل من أسبوع، وشهد التطبيق المرتبط بـInstagram نمواً كبيراً في عدد المستخدمين، حتى تجاوز عدد المشتركين 100 مليون يوم الإثنين.

وأكد مارك زوكربيرغ رئيس Meta أن تلك الزيادة حدثت بصورة طبيعية ودون عروض ترويجية كبيرة.

وبذلك فإن Threads تفوق على ChatGPT الذي وصل لتلك المستويات من عدد المستخدمين في يناير كانون الثاني وبعد شهرين من إطلاقه.

وواجه Threads اتهامات بأنه يقلدّ تطبيق Twitter، إذ هددت الشركة المملوكة لإيلون ماسك بمقاضاة Meta وسط مزاعم بأنها استخدمت أسراراً تجارية وغيرها من المعلومات السرية.

في الوقت نفسه، واجهت Twitter انخفاضاً في عدد المستخدمين بنحو 5% في أول يومين من تدشين Threads بحسب بيانات شركة تحليل بيانات الويب Similarweb.

المصدر: cnbcarabia