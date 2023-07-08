بالفيديو | “لانسيت” الروسية تسحق دبابة أوكرانية وتحولها إلى خردة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انقضاض طائرة مسيرة روسية من طراز “لانسيت” على دبابة أوكرانية من طراز T-64 وتدميرها بشكل كلي.

ويظهر في الفيديو تحليق المسيرة الانتحارية الروسية ومهاجمتها لدبابة أوكرانية متخفية بين الأشجار، وانفجارها بعد الاصطدام.

وذكرت البيانات المرافقة للفيديو أن تدمير الدبابة الأوكرانية وقع في منطقة سفاتوفو بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وأفادت صحيفة “تلغراف” البريطانية في وقت سابق، بأن طائرات “لانسيت” الروسية المسيرة تمثل مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لقوات كييف، حيث نقلت الصحيفة أن “لانسيت دمرت مؤخرا مدفعا فرنسيا ذاتي الحركة من طراز CAESAR، تم تسليمه إلى أوكرانيا، كما تعرض مدفع “هاوتزر” العملاق لضربة مباشرة من مسيرة حولته إلى قطع خردة”.

وأشاد الخبراء بقدرات الطائرة المسيّرة الروسية، مؤكدين أن استخدامها الواسع سيعرض القوات الأوكرانية لمزيد من الصعوبات.

واعتبرت الصحيفة أن “الرؤوس الحربية للطائرات الانتحارية”، كما يطلق عليها غالبا، تنفجر عند الاصطدام، فضلا عن أنها أقل تكلفة بكثير من الصواريخ المجنحة أو الباليستية.

المصدر: وكالات