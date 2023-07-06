وهاب زار الشيخ قاسم: جاهزية المقاومة كانت وستبقى كاملة

استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الخميس رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب على رأس وفد بحضور نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود القماطي وعضو المكتب السياسي الدكتور علي ضاهر، وتم البحث في الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية.

وبعد اللقاء، قال وهاب “ناقشنا استمرار عمل مرافق الدولة خلال هذه المرحلة الانتقالية ولا أحد يعرف كم ستطول، ولكن من الضروري استمرار مرافق الدولة في العمل”، وتابع “كما بحثنا في موضوع الحوار اللبناني اللبناني خاصة وأن حزب الله منفتح على هذا الحوار مع كل الكتل دون استثناء دون شروط”، واضاف “نتوقع أن يبدأ الحوار في مكان ما لأنه الحل الوحيد وبدون هذا الأمر لن نتمكن من الوصول الى مخرج في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية”.

من جهة ثانية، قال وهاب إن “الصراع في فلسطين له نتيجة حتمية لن تكون في صالح الكيان الصهوني”، وأكد ان “فلسطين ستبقى لأهلها الذين سيحررونها، لذلك نحن مقتنعون بأن المقاومة داخل فلسطين هي الخلاص لفلسطين”، وتابع “أما بالنسبة للجنوب فوجود المقاومة والمقاومين على الحدود الجنوبية هو حق لهم والمقاومون جاهزون باستمرار للدفاع عن لبنان، وهذا أمر لا يمكن اللعب به أو التراجع عنه”، واضاف “حتما نحن نعتبر بأن جاهزية المقاومة كانت وستبقى جاهزية كاملة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام