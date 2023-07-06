“المرابطون”: للعمل لدحر المستعمر الصهيوني عن أرض فلسطين

أكدت حركة الناصريين المستقلين – المرابطون في بيان لها الخميس أن “انتصار الثورة الجزائرية كان وسيبقى منارة لكل أحرار العرب، لا بل أحرار العالم”، وتابعت أن “الدم المقدس لمليون شهيد من أهلنا الجزائريين (في سبيل تحرير وطنهم من الاستعمار الفرنسي الظالم والذي مارس جرائم في حق الإنسانية على أرض لجزائر) هو الدرب الوحيد الذي يسلكه الأحرار المقاومون من أجل أن يكون وطنهم سيدا حرا مستقلا”.

وأضاف البيان ان “هذا العقل الاجرامي للمستعمر الفرنسي، ما زال يعكس تاريخه المشين في قتل الفتيان والفتيات من المواطنين الفرنسيين ذو الأصول الجزائرية، وما اغتيال الفتى نائل بدم بارد إلا انعكاس واضح وصريح، لهذه السنين التي مارس فيها أجداد هؤلاء الفرنسيين القتل على أرض جزائرنا العربية”.

وتابع البيان “لعل اللبنانيين أيضا اليوم، يدركون أن من كان تاريخه مثل التاريخ الفرنسي استعمارا وانتدابا، مليء بالجرائم ضد الإنسانية، لن يستطيع أن يبادر في لبنان من أجل مصلحة اللبنانيين بكل طوائفهم واطيافهم، وأنما سيسعى من خلال تدخله السافر الخارق للسيادة والكرامة الوطنية، إلى تحقيق مصالح هؤلاء المستعمرين الفرنسيين في لبنان”.

ودعا البيان “كل أبناء الأمة العربية من محيطها إلى خليجها العربي إلى استعادة زمن ثورة الجزائر المظفرة كي تعود أمتنا إلى ممارسة دورها الحضاري على صعيد الواقع الإنساني والعمل من أجل دحر المستعمر اليهودي عن أرض فلسطين العربية”، وحث على “الوقوف مع الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية القوية من أجل أن تكون ركنا أساسيا في لم شمل الواقع العربي الحالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام