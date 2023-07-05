حزب الله استقبل وفدا من الجبهة الديمقراطية: انتصار جنين مسمار جديد في نعش الكيان

استقبل معاون مسؤول منطقة جبل عامل الاولى في “حزب الله” الحاج خليل حسين في حضور مسؤول ملف المخيمات السيد ابو وائل زلزلي والشيخ محمد حسين مونس في مكتبه في مدينة صور، وفدا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترأسه مسؤولها في منطقة صور عبد كنعان يرافقه حسني عيد ويوسف ديبان حيث جرى استعراض اخر المستجدات في الساحة الفلسطينية.

وخلال اللقاء وجه المجتمعون “تحية اجلال واكبار للمقاومين في مخيم جنين الذين رفعوا رأس الامتين العربية والاسلامية وكل الاحرار بالمواجهات البطولية التي كسرت مكانة الجيش والامن الاسرائليين”.

وأكد المجتمعون ان “التكاتف بين سكان المخيم ومقاوميه شكل نموذج لارادة لا تكسر بكل الاسلحة”، معتبرين ان “الصمود الشعبي في المخيم كان اقوى الاسلحة التي اوصلت للانتصار”.

كما وقدم وفد الجبهة التهاني والتبريك لحزب الله بذكرى “انتصار تموز”، معتبرين انه “جزء من مسار انتصار فلسطين وتحريرها”.

وختم المجتمعون بالتأكيد على “ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل السبل الممكنة وهو واجب بكل المقاييس”، معتبرين ان “الفلسطيني يقاتل عن الامة ويعيد لها مقدساتها وكرامتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام