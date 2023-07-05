العاروري للمنار: اهم الابداعات في مخيم جنين ليس في ايقاع اكبر الخسائر في قوات الاحتلال بل الصمود وعدم الانكسار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 19:30

العاروري للمنار: اهم الابداعات في مخيم جنين ليس في ايقاع اكبر الخسائر في قوات الاحتلال بل الصمود وعدم الانكسار

منذ 8 mins 5 July، 2023
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