العاروري للمنار: الاحتلال ارتكب كل المجازر الممكنة في لبنان لكن في النهاية المقاومة طردته – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 19:30

العاروري للمنار: الاحتلال ارتكب كل المجازر الممكنة في لبنان لكن في النهاية المقاومة طردته

منذ 9 mins 5 July، 2023
أخبار موقع المنار

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