صالح العاروري للمنار: اذا اراد الاحتلال ممارسة السياسة نفسها مع جنين سيصل الى النتيجة نفسها في الضفة الغربية باندحاره عنها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 19:30

صالح العاروري للمنار: اذا اراد الاحتلال ممارسة السياسة نفسها مع جنين سيصل الى النتيجة نفسها في الضفة الغربية باندحاره عنها

منذ 9 mins 5 July، 2023
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