رابطة الشغيلة تدين العدوان الصهيوني على جنين

اعربت رابطة الشغيلة في لبنان عن ادانتها “للعدوان الصهيوني على جنين المدعوم أمريكيا وغربيا، في محاولة يائسة للقضاء على المقاومة التي وجهت ضربات موجعة لجيش الاحتلال والمستعمرين الصهاينة”.

واشادت في بيان، “ببسالة المقاومة التي فاجأت قوات الاحتلال بكمائنها وعبواتها الناسفة، مما أربك جيش الاحتلال وأحبط أهداف عدوانه”.

وأكدت أن” سياسات العدوان والقمع والإرهاب الصهيونية لن تتمكن من القضاء على المقاومة واطفاء جذوتها، بل على العكس سوف تزداد المقاومة اشتعالا وتأججا وقوة. وها هو مخيم جنين، بعد عشرين عاما على تدميره من قبل جيش الاحتلال في محاولة لسحق المقاومة، أصبحت فيه المقاومة اليوم أشد بأسا وأقوى وأكثر خبرة وكفاءة حتى تحولت الى امثولة، كما برهنت في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يلاقي الفشل في تحقيق اهدافه”.

وشددت الرابطة على أن ” الواجب الوطني والقومي يستدعي الوقوف إلى جانب مقاومة الشعب العربي الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم لها لتحرير فلسطين المحتلة، لأنها تشكل رأس الحربة في مواجهة العدو الصهيوني وخطره الذي يهدد الأمة العربية جمعاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام