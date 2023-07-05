حدث اليوم | مخلفًا 12 شهيدًا ودمارًا كبيرًا.. الاحتلال ينسحب من مدينة جنين ومخيمها بعد فشله

انسحبت آليات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات منتصف الليلة من مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية المحتلة بعد 48 ساعة من عدوان عسكري واسع، ارتقى خلاله 12 شهيدًا وأكثر من 120 جريحًا، وسطّرت فيه المقاومة ملحمة بطولية.

وسحب الاحتلال آلياته العسكرية وجنوده الذين تمركزوا في محيط مخيم جنين وأرجاء من المدينة إلى مناطق الداخل المحتل. وأخرج أكثر من 1200 جندي شاركوا بالعملية عبر أكثر من 150 دورية عسكرية، فيما تمركزت بعض الآليات في سهل مرج ابن عامر بالمناطق التابعة لمحافظة جنين.

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وفور انسحاب قوات الاحتلال عاد آلاف المواطنين وأغلبهم من النساء والأطفال إلى منازلهم في مخيم جنين، بعدما كانوا خرجوا منها عنوة تحت تهديد قوات الاحتلال بقصفها على رؤوسهم.

وتجمع آلاف المواطنين على مدخل المخيم الرئيس أحد رموز المخيم وهم يرفعون علامة النصر مبتهجين يهتفون للمقاومة بكامل فصائلها، لصمودها وصدها قوات الاحتلال.

وعمّت الاحتفالات مدن الضفة الغربيّة وقطاع غزّة احتفاءً بانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من مدينة جنين تحت ضربات المقاومة الفلسطينية.

وخلفت عملية الاحتلال في مدينة ومخيم جنين 12 شهيدًا، أغلبهم من المدنيين، وأكثر من 120 جريحًا، بينهم نحو 20 إصابة بجروح خطيرة، فيما أوقعت المقاومة قتيلاً في صفوف قوات الاحتلال، وفجّرت عددًا من آلياته العسكرية، فيما فشل الاحتلال في كسر المقاومة.

إعلام العدو يعترف بفشل تحقيق أهداف العدوان على جنين

وسائل إعلام العدو اعترفت بفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المرجوة من العدوان على جنين ومخيمها الذي استمر يومين كاملين، مشيرة إلى أنه لا يمكن استئصال المقاومة من جنين بيومين.

ووفق الإعلام العبري، فإن منظومة الاحتلال تأمل أن تستعيد الردع في جنين، بعدما فقدته تماماً بفعل ضربات المقاومة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العربية إن الجيش وجد صعوبة بالوصول إلى كل الأسلحة في مخيم جنين، وقللوا التوقعات من نتائج العملية، على حد تعبيرها.

بينما قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن “معركة على الجبهة في الضفة، وفي الجبهة الداخلية في تل أبيب”، مشيرة إلى العملية الفدائية التي أدت إلى إصابة 8 صهاينة.

وختمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بقولها إن “عملية في تل أبيب في ذروة العملية العسكرية في جنين، قتيل في جنين وإصابات خطيرة في تل أبيب ورشقات من غزة، والجيش يستعد للعودة لمناطق أخرى في الضفة الغربية”، وفق قولها.

كتيبة جنين: خضنا معركة لـ40 ساعة نفذنا خلالها ضربات وكمائن ونتحدى الاحتلال الكشف عن القتلى

وأكدت سرايا القدس – كتيبة جنين اليوم الأربعاء انها تمكنت من تنفيذ العديد من الضربات والعمليات الهجومية والكمائن وتفجير العبوات، مشيرة ًالى ان كتيبة جنين افتتحت المعركة بكمين مسجد الأنصار الذي نفذه مجاهدونا في الوحدة الخاصة على محور الدمج كما نفذ مجاهدونا خلال اليوم الأول عمليات تصدي لقوات الاحتلال على محور (الدمج -الحواشين) وأفشلت خلالها توغل قوات الاحتلال داخل المخيم وواصل مجاهدونا المعركة على مدى أكثر من 40 ساعة من القتال والمواجهة والتصدي .

وقال سرايا القدس خلال بيان لها عقب العدوان العسكري على جنين والذي استمر لـ40 ساعة نتحدى المؤسسة الأمنية ورقابته العسكرية “الاسرائيلية” بالكشف عن عدد القتلى والجرحى، وما حصل مع جنوده في الدمج والسينما وشارع نابلس والجابريات، وهو يعلم تماماً عن ماذا نتحدث.

وبينت ان هذه المعركة والملحمة البطولية التي سطرها مقاتلونا الأبطال لكل قوة واقتدار ضد هذا العدو الغاشم، فإنها وفاء وعهد منا لأبناء شعبنا ولأهلنا في مخيم جنين وللشهداء جميعاً والجرحى والأسرى.

واعتبرت ان هذه الملحمة البطولية التي سطرتها الكتيبة بكافة تشكيلاتها هي من صنيع معلمنا فتحي الشقاقي مرورا بمحمود طوالبة وجميل العموري وشهيدنا المجاهد ابراهيم النابلسي وصولا للقائد الكبير طارق عز الدين “أبو محمد”.

وجددت تأكيدها على ان المقاتلين بخير وفي أفضل حالاتهم، وأن معنوياتهم تعانق السماء وأن ما رآه العدو هو شيء بسيط مما أعده مجاهدو سرايا القدس لهذا العدو، وإن كل ما قام العدو بترويجه على أنه انجاز فما هي إلا انجازات وهمية ولقد أخطأ التقدير من جديد عندما أقدم على هذا العدوان وعليه أن يعلم أننا جاهزون دائما وفي كل وقت وتحت أي ظرف وستبقى جنين ومخيمها رعباً يطاردكم.

وكشفت عن تمكن عدد من الكتائب والمجموعات من مساندة كتيبة جنين في تصديها للعدوان من خلال المشاركة المباشرة أو تنفيذ عمليات اطلاق نار حيث شاركت كتيبة جبع وكتيبة طولكرم وكتيبة طوباس بشكل مباشر في المعركة وكانوا كتفا إلى كتف مع إخوانهم في كتيبة جنين- سرايا القدس، كما نفذت سرايا القدس -مجموعات برقين وقباطية عمليات اطلاق نار استهدفت قوات وحواجز الاحتلال، كما نفذت سرايا القدس -كتيبة عقبة جبر عمليات اطلاق نار استهدفت حواجز الاحتلال رداً على العدوان في جنين.

وجددت العهد الوفاء والاعتزاز لقائد مسيرتنا المباركة ولموحد الساحات القائد زياد النخالة، ولأهلنا في مدينة جنين ومخيمها الصامد.. مخيم جنين البطولة والفداء.. مخيم الثورة والشهداء، الذين أثبتوا أنهم الدرع الحامي لمقاومتنا وأنهم صمام الأمان والدرع الحامي لأبنائهم المجاهدين، الذين يبذلون دماءهم رخيصةً لصد عدوان هذا العدو الغاشم على أبناء شعبنا وكانوا عند حسن ظن كتيبتهم..

النخالة: لقد سجل الشعب الفلسطيني انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها

من جهته، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، فجر اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني سجل انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها وقادت “كتيبة جنين” ومقاتلوها البواسل هذا الانتصار الكبير.

وأضاف النحالة في تصريح صحفي “أثبت الشعب الفلسطيني بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الساحات ومعركة ثأر الأحرار إلى بأس جنين”.

وتابع قائلاً “إنها معارك مجد يسجلها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس، وفي هذه اللحظات التاريخية تخرج جنين عن بكرة أبيها تهتف للمجاهدين ولكتيبة جنين, إنها لحظات عز ومجد ستبقى حاضرة في مسيرة شعبنا حتى النصر النهائي بإذن الله”.

ووجه النخالة، التحية للمقاتلين الأبطال ولثوار جنين وأبنائها الذين سجلوا هذا النصر الواضح في مواجهة العدو، داعياً إلى التكاتف الوطني من أجل تعزيز صمود مخيم جنين ليبقى عنواناً ملهماً للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة.

هنية: الأيام القادمة ستكشف حجم الهزة التي ألحقتها المقاومة بالعدو في جنين

بدوره، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة لمقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، بأن الزمن الذي يمارس فيه الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني دون تدفيعه الثمن قد ولى.

وقال هنية، في بيان صحفي، ليلة الأربعاء، إن جنين لقنت العدو درساً في المقاومة والصمود، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستكشف عن “حجم الهزة العنيفة التي ألحقتها المقاومة بالعدو، وستجبره على إعادة حساباته كثيراً عند التفكير في العدوان على شعبنا مرة أخرى”.

وأضاف بأن الاحتلال “فشل واندحر من مخيم جنين يجر أذيال الخزي والهزيمة، وبعد أن وقف المقاومون الأبطال من مختلف أذرع المقاومة صفا واحدا، ليزرعوا الرعب في طريق جيش الفاشيين الجدد”.

ولفت هنية، إلى أن كل الخيارات لإسناد جنين وأبطالها كانت على الطاولة، مذكراً بعملية الدهس في تل أبيب والتي أدت لإصابة ثمانية مستوطنين، الثلاثاء، وما يجري في مناطق الضفة المختلفة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته “كان حاضنا لجنين ومساندا لها في معركتها البطولية، وأنّ المقاومة هي عنوانه وخياره الاستراتيجي لرد العدوان”.

كتائب القسام باركت الصمود الأسطوري والنصر المؤزر

كما باركت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الصمود الأسطوري والنصر المؤزر الذي حققته المقاومة في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن فاتورة الحساب مع الاحتلال لم تغلق.

وقالت في بيان، ليل الأربعاء، لقد خرج الاحتلال “يجر أذيال الخيبة والهزيمة، ولم ولن يجني من هذا العدوان سوى الحسرة والفشل الذريع”.

وأكدت أن الأيام ستثبت أن “قيادة العدو أخطأت التقدير، وأن جنين وباقي مدن الضفة ستغدو أكثر صلابة ونقطة انطلاق لإيلام العدو”.

وأشارت إلى أن معركة جنين، ستكون “انطلاقة جديدة بقوة وصلابة وبأس شديد لمجاهدينا، وستبقى جنين عصية على الانكسار، وستخرج من تحت الركام أصلب عوداً وأكثر تطويراً لسلاحها وتكتيكاتها”.

ولفتت بأن “الزمن لن يعود للوراء، وأن ما ينتظر العدو أدهى وأمرّ، ففاتورة الحساب لا زالت مفتوحة، وسنجعله يعض أصابع الندم على حماقاته بحق أقصانا وضفتنا وأسرانا”.

مصدر قيادي في الجهاد بالضفة: مجاهدونا في جنين كتبوا فصلاً جديداً من المواجهة والصمود

وأكد مصدر قيادي في حركة الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، أن مجاهدي سرايا القدس في مخيم جنين كتبوا فصلا جديدا من المواجهة والصمود في وجه العدوان، يؤسس لهزيمة الاحتلال ودحره.

وقال المصدر القيادي في الحركة في تصريح مقتضب “المقاومة في جنين تستعد لإعلان انتصارها وكسر غطرسة العدو الذي لم يتمكن من تحقيق اهدافه بالرغم من حجم العدوان والدمار الذي خلفه”.

مختصون: العملية العسكرية ضد جنين “فاشلة بامتياز” و”إسرائيل” خرجت تجر أذيال الخيبة والهزيمة

المختص في الشأن “الإسرائيلي” عصمت منصور، اعتبر أن جيش الاحتلال مع اندحاره من جنين، لم يحقق العدوان ولو هدف واحد سوى التدمير واستهدافه للبنية التحتية والقتل والتنكيل بالمدنين.

وقال منصور إن “هذه العملية كانت محكومة بالفشل منذ اللحظة الأولى، والعدو كان يسعى لعملية سريعة في جنين؛ ولكن الاحتلال وعلى رأسه رئيس حكومته بنيامين نتنياهو خارجوا يجرون أذيال الخيبة والهزيمة”.

وأضاف منصور “المقاومون وخاصة “كتيبة جنين” اثبتوا انهم متمرسون وأداروا المعركة باقتدار وحكمة ومناورة عالية، وفوتوا على العدو فرصة تصفيتهم وتسجيل صورة انتصار”.

من جانبه، اتفق الخبير العسكري الأردني فايز الدوري، مع سابقه، أن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد جنين، “كانت فاشلة بامتياز”، فالعناصر المقاتلة في كتيبة جنين وبقية الفصائل لا زالوا في أوج قوتهم.

وقال الدوري في تصريحات صحفية: “أنه عندما نتحدث عن “كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس”، فإننا نتحدث عن مقاتلين لديهم لياقة عالية واختصاصات متعددة، وبالتالي يوجد أمامهم فرصة لإيقاع خسائر في جيش الاحتلال”.

واعتقد الخبير العسكري بأنه قد تكون العملية مكلفة من حيث تهجير 4 آلاف من سكان مخيم جنين، ومن حيث تدمير شبكة الصرف الصحي والكهرباء، لكن العنصر المقاتل سليم ومعافى، و”إسرائيل” لم تحقق أهدافها.

المصدر: موقع المنار + مواقع فلسطينية