كتائب شهداء الأقصى: الأيام ستثبت أن قيادة العدو أخطأت التقدير وأن جنين وأرض الضفة الغربية ستكون أكثر قوة وإعداد في مواجهة هذا الاحتلال المجرم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 5 2023 - 02:24

كتائب شهداء الأقصى: الأيام ستثبت أن قيادة العدو أخطأت التقدير وأن جنين وأرض الضفة الغربية ستكون أكثر قوة وإعداد في مواجهة هذا الاحتلال المجرم

منذ 18 mins 5 July، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة