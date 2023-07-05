كتائب شهداء الأقصى: جيش الاحتلال وقيادته العسكرية خرج يجر أذيال الخيبة والهزيمة ولم ولن يجني من هذا العدوان سوى خيبة الأمل والفشل الذريع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 02:24

كتائب شهداء الأقصى: جيش الاحتلال وقيادته العسكرية خرج يجر أذيال الخيبة والهزيمة ولم ولن يجني من هذا العدوان سوى خيبة الأمل والفشل الذريع

منذ 18 mins 5 July، 2023
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