سرايا القدس- كتيبة جنين: نتوجه بالتحية إلى أهالي مدينة جنين وريفها وكافة المدن الفلسطينية التي احتضنت أهالينا وأثبتوا أنهم حاضنة قوية للمجاهدين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 02:24

سرايا القدس- كتيبة جنين: نتوجه بالتحية إلى أهالي مدينة جنين وريفها وكافة المدن الفلسطينية التي احتضنت أهالينا وأثبتوا أنهم حاضنة قوية للمجاهدين

منذ 23 mins 5 July، 2023
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