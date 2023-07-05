سرايا القدس- كتيبة جنين: سطرت المقاومة في مخيم جنين وعلى رأسها كتيبة جنين خلال معركة “بأس جنين” البطولية اروع الملاحم والبطولة والفداء وكبدت العدو خسائر فادحة على كل المستويات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 02:24

سرايا القدس- كتيبة جنين: سطرت المقاومة في مخيم جنين وعلى رأسها كتيبة جنين خلال معركة “بأس جنين” البطولية اروع الملاحم والبطولة والفداء وكبدت العدو خسائر فادحة على كل المستويات

منذ 25 mins 5 July، 2023
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